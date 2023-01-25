حفاظًا على سلامتك.. نصائح للمواطنين عند وقوع زلزال

ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، القاهرة الكبرى والمحافظات، اليوم الأربعاء، دون وقوع أي أضرار.

وفى هذا السياق تقدم «الدستور» نصائح عند حدوث زلزال

«أثناء الزلزال»

حافظ على الهدوء.

لا تركض.

احمي نفسك.

ابتعد عن الأشياء التي يمكن أن تقع عليك.

ابتعد عن الأشجار والكابلات الكهربائية.

بعد الزلزال

يجب عليك تفتيش هيكل المنزل .

اطلب المساعدة إذا كان هناك جرحى.

لا تستخدم المصاعد أو الدرج إذا كان في حالة سيئة .

تجنب الكابلات الكهربائية.

إذا كان هناك خطر فلا تبقى داخل المنزل أو المبنى.

إذا شممت رائحة غاز لا تُشعل أعواد الثقاب، لا تشغل المصابيح والأجهزة الكهربائية حتى لا يحصل حريق بسبب تسرب الغاز في المنزل.

إذا شممت رائحة غاز اطلب المساعدة.

لا تأكل الأطعمة والمشروبات التي لامست الزجاج المكسور أو الحطام أو الغبار أو بعض الملوثات.

داخل المنزل

يجب عليك أن تنظف على الفور السوائل المسكوبة مثل الأدوية أو المواد القابلة للاشتعال أو السمية.

استخدم الهاتف فقط للإبلاغ عن حالة الطوارئ.

استخدم الراديو للمعلومات الرسمية.

افتح بعناية الخزائن أو الرفوف لأن الأجسام التي بداخلها قد تسقط.

لا تشارك المعلومات غير الرسمية.

الحادثة ممكن أن تتكرر مرة أخرى.

الحادثة ممكن أن تتكرر مرة أخرى ويمكن أن تسبب العديد من الأضرار.

استخدم الراديو للتعرف على خطة الإخلاء أو الإجراءات الأخرى.