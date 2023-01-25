بطلب من موسيماني.. أهلي جدة يبدى اهتمامه بضم مصطفى فتحي

أبدى نادي أهلي جدة السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، اهتمامه بضم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

وقال الصحفي السعودي نايف العتيبي، إن موسيماني أبلغ إدارة أهلي جدة بالتفاوض مع نادي التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز.

ويرغب الجنوب إفريقى في تكوين قائمة مدججة بالنجوم بعد أن أقترب أهلي جدة من العودة إلى الدوري السعودي بعدما هبط الموسم الماضي، فهو يحتل حاليًا صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى.

تنتهي إعارة مضطفى فتحى مع بيراميدز نهاية الموسم من صفوف التعاون وشارك في 19 لقاء سجل 6 وصنع 3.

بيراميدز يقرر شراء اللاعب نهائيًا من التعاون السعودي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن رغبة الأخير في شراء عقد مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار من صفوف التعاون السعودي واستمراره مع الفريق لأطول فترة.

وتنتهي إعارة مصطفى فتحي لبيراميدز بنهاية الموسم الجاري لكن إدارة بيراميدز تتمسك ببقاء اللاعب وشرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي.

وكانت ظروف التجنيد للاعب قد تسببت في عدم بقاء مصطفى فتحي مع التعاون ورحيله مطلع الموسم الجاري إلى بيراميدز.

ويقدم مصطفى فتحي مستويات مميزة مع بيراميدز ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة وسط رغبة الفريق السماوي في تحقيق أفضل استفادة فنية منه على كافة المستويات.

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على حساب نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز (موسم 2022 /2023).

تقدم أولًا للضيوف رمضان صبحي، جناح السماوي في الدقيقة الـ16، من تمريرة زميله المغربي وليد الكرتي الطولية جهة اليمين مرت من فوق رأس ممدوح عبد ربه، لتصل للجناح أمام المرمى، الذي سددها من بين قدمي الحارس داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ30، يدرك حسين فيصل التعادل لسموحة، عقب تسديدة حسام حسن القوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي، لتجد متابعة من فيصل وضعا الكرة في المرمى.

ومع الدقيقة الـ56، يضيف مصطفى فتحي ثاني أهداف السماوي، بعد تسديد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر أعلى مرمى الحارس عمر صلاح.

وفي الدقيقة الـ84، يشهر حكم الساحة محمد الحنفي الكارت الأحمر مباشرة في وجه أسامة جلال، لاعب بيراميدز، عقب محاولته إعاقة حسام حسن مهاجم سموحة، وهو في حالة إنفراد من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده لـ30 نقطة، محافظا على تواجده في المربع الذهبي وتحديدًا المركز الثالث، أما سموحة تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.