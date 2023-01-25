موعد مباراة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد والقنوات الناقلة، يبحث عنه الكثير على محرك البحث "جوجل"، اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

موعد مباراة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد

من المقرر أن تكون مباراة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد

ستُذاع مباراة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، على قناة ON Time Sports HD.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره السويدي فى الصالة المغطاة "تيلى 2 أرينا" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم "الأربعاء" بمباراة ربع النهائى ببطولة العالم لكرة اليد والتي تحتضنها السويد وبولندا حتى التاسع والعشرين من شهر يناير الجارى.

وكان منتخب السويد قد تأهل إلى مباراة اليوم بعدما تربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، العلامة الكاملة.

فيما تأهل "الفراعنة" لهذا الدور بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط على خلفية الخسارة أمام منتخب الدنمارك حامل لقب المونديال فى أخر نسختين 2019 و2021، بنتيجة 30ـ 25

وواجه منتخب مصر السويد عدة مرات على المستوى الأولمبي والعالمي، حيث تقابل المنتخبين 10 مرات، حقق منتخب السويد الفوز في ست مباريات فيما تعادلا في مباراة واحدة، وحقق منتخب مصر الفوز فى ثلاث مباريات، كان آخرها عندما تقابل المنتخبين فى أولمبياد طوكيو 2020 فى دور المجموعات فاز يومها "الفراعنة" 27ـ22، فيما كان آخر فوز للسويد على مصر فى الدور الأول ببطولة العالم التي احتضنتها مصر عام 2021 بنتيجة 24ـ23.