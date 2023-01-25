الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة منها السفينة (VIVA UNITY) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190م، وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16113 طنًا تشمل: 9824 طن يوريا، 1427 طن رمل، 4862 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28017 طنًا تشمل: 12235 طن قمح، و4343 طن صويا، و6201 طن خردة، 774 طن خشب زان، و4464 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1531 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2960 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43448 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95181 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3616 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4456 شاحنة.

محافظ دمياط ميناء دمياط تاريخ ميناء دمياط حاويات

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