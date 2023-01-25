تخصيص الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن تضحيات رجال الشرطة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتخصيص الحصة الأولى بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني عن تضحيات رجال الشرطة.

ونص خطاب الوزارة للمديرية على “أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ٢٠٢٣، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية على أساس المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن”.

وشدد الخطاب على ضرورة تخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول من بداية الدراسة، في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ۲۰۲۳ لجميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام، وكذلك نشاط خاص بمرحلة رياض الأطفال عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الثانوية العامة لعام 2023 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وجاءت الأوراق كالتالي:

1- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

2- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

3- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

4- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

5- تحضير 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

6- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

7- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية. العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات.

8- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد حددت، قيمة رسوم تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات 2023، وكانت كالتالي:

١- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٢- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٣- رسوم امتحانات المنازل ثانوي عام للصف الأول والثاني 200 جنيه، ورقم فوري 66615.

٤- رسوم امتحانات المنازل للثانوي الفني للصفين الأول والثاني 400 جنيه، ورقم الفوري

66615.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب تستجيل رغباتهم عقب حصولهم علي البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:هنا

https://office365.emis.gov.eg/

‏علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني: هناhttps://moe-register.emis.gov.eg/

و من المقرر أن تنتهي الفترة المسموح بها بالتسجيل يوم الثلاثاء الموافق 2023-2-28.

جدير بالذكر أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ستنطلق يوم 10 يونيو القادم ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل، لتنتهي يوم 10 يوليو 2023.