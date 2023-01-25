الأنبا باسيليوس يختتم الزيارة الرعوية لكنيسة مار جرجس ببني مزار

اختتم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، زيارته الرعوية لكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة عددًا من منازل شعب الرعية.

تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأب المطران للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة، بفرح ورجاء.

يذكر أنه احتفلت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بالتذكار الثاني السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، ومجمع الكهنة بالإيبارشية، والعاملين بالمطرانية، وقدم جميع الحضور التهنئة لنيافته، متمنين له دوام الصحة والعافية، وخدمة مثمرة في حقل الرب.