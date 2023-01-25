الرئيس العراقى: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية والاستخباراتية

قال الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، إن العراق يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، في بيان اليوم، أن عبداللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي الجنرال ستورت مونش، وقائد بعثة الناتو في العراق جيوفاني أنوتشي.

وأكد رشيد، أن العراق يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدن العراقية، وبما يعزز جهوده في مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره.

واستعرض اللقاء- بحسب البيان- مهام البعثة في العراق، ودورها في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لغرض تأهيلها ورفع قدراتها العسكرية.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن بغداد وبقية المدن تشهد تحسنًا واستقرارًا أمنيًا خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما يسهم في إنجاح برنامج الحكومة التي نقدم لها التسهيلات الإجرائية لتنفيذ برنامجها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المهمة.

وأكد الرئيس العراقي سعيهم لتحسين الأوضاع وجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد العراقي، وخاصة مشروع تطوير وتوسيع مدينة الفاو الصناعية، وتحديث وسائط النقل والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة، وإيقاف الغاز المحترق والاستفادة منه صناعيًا.

ولفت إلى زيارته دولتي الجزائر ومصر، ورغبة الدول العربية بالتعاون على ترسيخ استقرار العراق لكونه سيسهم في استقرار كامل منطقة الشرق الأوسط لما للعراق من أهمية استراتيجية وقوة تأثير على المنطقة العربية.

الناتو يؤكد رغبته في استمرار عمله بالعراق

وأشاد الرئيس العراقي بمواقف حلف الناتو الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب، ودوره في إطار برامج بناء القدرات العسكرية وتقديم الاستشارات الأمنية، معربًا عن أمله باستمرار التعاون بين الجانبين.

بدوره، عبّر قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق، مؤكدًا: "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب، وضرورة تواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية".