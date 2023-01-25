الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية والاستخباراتية

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

قال الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، إن العراق يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، في بيان اليوم، أن عبداللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي الجنرال ستورت مونش، وقائد بعثة الناتو في العراق جيوفاني أنوتشي.

وأكد رشيد، أن العراق يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الأصدقاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدن العراقية، وبما يعزز جهوده في مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره.

واستعرض اللقاء- بحسب البيان- مهام البعثة في العراق، ودورها في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لغرض تأهيلها ورفع قدراتها العسكرية.

txt

مستشار رئيس وزراء العراق يكشف أسباب أزمة الدولار وإقالة محافظ البنك المركزي

وأشار الرئيس العراقي إلى أن بغداد وبقية المدن تشهد تحسنًا واستقرارًا أمنيًا خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما يسهم في إنجاح برنامج الحكومة التي نقدم لها التسهيلات الإجرائية لتنفيذ برنامجها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المهمة.

وأكد الرئيس العراقي سعيهم لتحسين الأوضاع وجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد العراقي، وخاصة مشروع تطوير وتوسيع مدينة الفاو الصناعية، وتحديث وسائط النقل والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة، وإيقاف الغاز المحترق والاستفادة منه صناعيًا.

 ولفت إلى زيارته دولتي الجزائر ومصر، ورغبة الدول العربية بالتعاون على ترسيخ استقرار العراق لكونه سيسهم في استقرار كامل منطقة الشرق الأوسط لما للعراق من أهمية استراتيجية وقوة تأثير على المنطقة العربية. 

txt

العراق: إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التى تسعى إليها الحكومة

الناتو يؤكد رغبته في استمرار عمله بالعراق

وأشاد الرئيس العراقي بمواقف حلف الناتو الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب، ودوره في إطار برامج بناء القدرات العسكرية وتقديم الاستشارات الأمنية، معربًا عن أمله باستمرار التعاون بين الجانبين.

بدوره، عبّر قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق، مؤكدًا: "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب، وضرورة تواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية".

العراق: السودانى يؤكد دعم منهج الحكومة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

العراق العسكرية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بغداد الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في بورصة الدواجن

كفرالشيخ تلغى احتفالاتها بـ«عيد الشرطة» بعد استشهاد نقيب فى مداهمة جنائية

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

محافظ أسوان: ممشى «أهل مصر» نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ 60 عامًا

«الرى» تواصل أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

التحفظ على 103 بطاقات تموينية داخل مخبز للاستيلاء على أموال الدعم بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله