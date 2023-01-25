موسكو: سندمر الدبابات التى سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن بلاده ستدمر الدبابات الأمريكية التي أفادت تقارير بأن واشنطن سترسلها إلى أوكرانيا، مشددة على أنها لا تندرج تحت حجة "الأسلحة الدفاعية".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال السفير، إرسال هذه الدبابات، لا يمكن تبريره تحت حجة "الأسلحة الدفاعية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تحاول عمداً إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتعطي الضوء الأخضر لاستخدام المساعدات الأميركية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع "تسليم واشنطن هذه الدبابات لكييف، يعتبر "استفزازاً صارخاً" ضد روسيا"، محذراً من أن الجيش الروسي سيدمر هذه المعدات، "كما فعل مع المعدات العسكرية التي أرسلها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".

الولايات المتحدة تتجه إلى إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا

قال صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، حسبما أفاد مسئولون أمريكيون.

وكان قد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لأوكرانيا قاموا بتجميع حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا يعتقدون أنها كافية للنجاح بمجرد تدريب قوات كييف على المعدات.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، إن الحزمة تشمل دبابات، لكن ليست دبابات القتال ألمانية الصنع التي طلبتها أوكرانيا، أو دبابات أبرامز الأمريكية.

الحزمة التي أوجزها أوستن والجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني، تتضمن مجموعة من مدافع الهاوتزر، وسيارات ستينجر، والمدرعات، والذخيرة، إلى جانب "سعة الدبابة" التي قدمتها بولندا.