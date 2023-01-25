الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نور: أحضر لعمل مع كريم عبد العزيز.. ولن أشارك بالسباق الرمضانى

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نور

قالت الفنانة اللبنانية نور إنها تحضر الآن لعمل "بيتر رومي" مع الفنان كريم عبد العزيز، معبرة: "لن أشارك في السباق الرمضاني هذا العام، وبحضر لعمل بيتر رومي".

المحتوى الكوميدي 

وأكدت الفنانة اللبنانية نور، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها ترغب الفترة المقبلة في تقديم محتوى كوميدي مختلف، قائلة: "نفسي أقدم محتوى كوميدي وأبعد عن التراجيدي، وأرغب في العمل مع مخرجين جداد مثل بيتر ميمي، شريف عرفة، مروان حامد".

سلبيات الميديا

وأضافت في حديثها، أنها حريصة على أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام والسوشيال ميديا بصورة كبيرة، حتى تحمي أسرتها من عالم الأضواء والانتقادات.

نور الفنانة نور اللبنانية بيتر رومي كريم عبد العزيز مساء دى ام سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

القبض على فتاة نعرض صور فاضحة لها على فيس بوك وإنستجرام بالعجوزة

زيادة المعاشات.. جدول مواعيد صرف معاشات فبراير 2023

اصطدام مقطورة بجسم الكوبرى الدائرى فى الهرم

السلطات الروسية تكشف كميات الذخيرة والأسلحة الحديثة بحوزة الجيش

أستاذ جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بالجرثومة الحلزونية وعلاقتها بالسرطان

أيام سمير حمص.. جديد هند جعفر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله