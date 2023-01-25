نور: أحضر لعمل مع كريم عبد العزيز.. ولن أشارك بالسباق الرمضانى

قالت الفنانة اللبنانية نور إنها تحضر الآن لعمل "بيتر رومي" مع الفنان كريم عبد العزيز، معبرة: "لن أشارك في السباق الرمضاني هذا العام، وبحضر لعمل بيتر رومي".

المحتوى الكوميدي

وأكدت الفنانة اللبنانية نور، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها ترغب الفترة المقبلة في تقديم محتوى كوميدي مختلف، قائلة: "نفسي أقدم محتوى كوميدي وأبعد عن التراجيدي، وأرغب في العمل مع مخرجين جداد مثل بيتر ميمي، شريف عرفة، مروان حامد".

سلبيات الميديا

وأضافت في حديثها، أنها حريصة على أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام والسوشيال ميديا بصورة كبيرة، حتى تحمي أسرتها من عالم الأضواء والانتقادات.