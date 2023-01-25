محافظ الفيوم يفتتح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة الحواتم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء اليوم، معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان 2023"، الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلين عن الغرفة التجارية بالفيوم.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

وأشار "الأنصاري" إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

عقب ذلك التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المعرض، واستمع لمشكلاتهم، ووجه بسرعة حلها.

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية