إزالة وإيقاف 8 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد وإحالة المتعدين والمخالفين للنيابة العامة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت من الجهود المبذولة فى أعمال والإزالات حفاظا على الرقعة الزراعية حيث قام المهندس ايهاب عبدالقوى نائب رئيس المركز يرافقه سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة والمركز وإدارة الإزالات والإشغالات ورئيس حي غرب و رئيس حي جنوب من إزالة ٣ حالات بناء مخالف على أراضى زراعية كما قامت الوحدة المحلية بقرية صندفا بإزالة حالة تعدى بالبناء فى المهد بقرية صندفا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملة بقيادة هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة ضمت عيد السيد رئيس قرية شلقام ومسئول الإزالات والإشغالات بالمركز قامت بفك شدة خشبية أساسات لمبنى مخالف على أرض خارج الحيز العمراني وتم إزالة الأساسيات باللودر والتحفظ على مواد البناء.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة ٢٢ سهم بقريتى ريده وأبو قرين التابعه للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضي الزراعية

وأكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية اليوم للتصدي لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف وتحت إشراف عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز تمكنت الوحدة المحلية بقرية طنبدى من رصد حالة تعدى على أراضى زراعية عبارة عن حفر اساسات تمهيدا للبناء على أرض زراعية تم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مشيرا إلي أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات بكل حزم وعدم التهاون في تطبيق القانون.