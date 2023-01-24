الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 8 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد وإحالة المتعدين والمخالفين للنيابة العامة.

323893075_706026811014797_8238469593636572854_n

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت من الجهود المبذولة فى أعمال والإزالات حفاظا على الرقعة الزراعية حيث قام المهندس ايهاب عبدالقوى نائب رئيس المركز يرافقه سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة والمركز وإدارة الإزالات والإشغالات ورئيس حي غرب و رئيس حي جنوب من إزالة ٣ حالات بناء مخالف على أراضى زراعية كما قامت الوحدة المحلية بقرية صندفا بإزالة حالة تعدى بالبناء فى المهد بقرية صندفا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

326723450_892775841967444_5331249776297749758_n

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملة بقيادة هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة ضمت عيد السيد رئيس قرية شلقام ومسئول الإزالات والإشغالات بالمركز قامت بفك شدة خشبية أساسات لمبنى مخالف على أرض خارج الحيز العمراني وتم إزالة الأساسيات باللودر والتحفظ على مواد البناء.

326744184_578894807027796_2296756639631777400_n

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة ٢٢ سهم بقريتى ريده وأبو قرين التابعه للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضي الزراعية 

326865669_1218286842443660_8070125091557129313_n

وأكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية اليوم للتصدي لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف وتحت إشراف عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز تمكنت الوحدة المحلية بقرية طنبدى من رصد حالة تعدى على أراضى زراعية عبارة عن حفر اساسات تمهيدا للبناء على أرض زراعية تم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مشيرا إلي أنه وجه  بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات بكل حزم وعدم التهاون في تطبيق القانون.

326891394_909916160001174_8573287639151204858_n
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مراكز المنيا إيقاف أعمال البناء المخالف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

خبراء: زيارة الرئيس السيسي إلى الهند تعكس دور مصر فى دعم استقرار المنطقة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«الدستور» تنشر توزيع المناهج الدراسية بالفصل الدارسي الثاني (صور)

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

رئيس «صوت الشعب»: هدفنا التواجد الحقيقي في الشارع وطموحات الشباب أولوياتنا

ميلان يخسر من لاتسيو برباعية في الدوري الإيطالي لكرة القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله