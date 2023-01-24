الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى كمال: سعيد برد فعل الجمهور على «وبينا ميعاد»

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

قال هاني كمال، مؤلف ومخرج مسلسل "وبينا ميعاد"، إن أساس الدراما قائم على الأسرة المجتمعية، وهذا الفكر هو المبدأ الذي يعمل به في هذا القطاع.

"وبينا ميعاد"

وأكد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جميع المشاركين في مسلسل "وبينا ميعاد" بذلوا مجهودًا كبيرًا أثناء التصوير من أجل نقل معاني وأهداف العمل للجمهور.

تفاعل الجمهور مع الدراما المصرية 

وأضاف في حديثه، أن المشاهد ارتبط بالمسلسل نتيجة الرسائل والأفكار الإيجابية تجاه حل الأزمات وطرق التعامل مع المشاكل الأسرية، معبرًا: "بشعر بسعادة بسبب تفاعل الشعب المصري كثيرًا مع مسلسل وبينا ميعاد".

وبينا ميعاد هانى كمال رد فعل الجمهور مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

أمنى يكشف اتفاق فتاة مع آخرين لاختطافها وابتزاز والدها بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله