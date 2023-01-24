هانى كمال: سعيد برد فعل الجمهور على «وبينا ميعاد»

قال هاني كمال، مؤلف ومخرج مسلسل "وبينا ميعاد"، إن أساس الدراما قائم على الأسرة المجتمعية، وهذا الفكر هو المبدأ الذي يعمل به في هذا القطاع.

"وبينا ميعاد"

وأكد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جميع المشاركين في مسلسل "وبينا ميعاد" بذلوا مجهودًا كبيرًا أثناء التصوير من أجل نقل معاني وأهداف العمل للجمهور.

تفاعل الجمهور مع الدراما المصرية

وأضاف في حديثه، أن المشاهد ارتبط بالمسلسل نتيجة الرسائل والأفكار الإيجابية تجاه حل الأزمات وطرق التعامل مع المشاكل الأسرية، معبرًا: "بشعر بسعادة بسبب تفاعل الشعب المصري كثيرًا مع مسلسل وبينا ميعاد".