سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي في مصر داخل البنوك المصرية والأجنبية خاصة للعاملين في المملكة العربية السعودية ويسعون لارسال التحويلات المالية لأسرهم.



سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023



يعرض لكم موقع الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي اليوم

7.94 جنيه للشراء

7.96 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك الأهلي المصري

7.90 جنيه للشراء

7.94 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك مصر

7.90 جنيه للشراء

7.94 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك الإسكندرية

7.91 جنيه للشراء

7.96 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك التجاري الدولي cib

7.91 جنيه للشراء

7.97 جنيه للبيع