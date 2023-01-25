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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي في مصر داخل البنوك المصرية والأجنبية خاصة للعاملين في المملكة العربية السعودية ويسعون لارسال التحويلات المالية لأسرهم.
 

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023
 

يعرض لكم موقع الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023  في البنك المركزي المصري 

سجل الريال السعودي اليوم 
7.94 جنيه للشراء 
7.96 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك الأهلي المصري 

 7.90 جنيه للشراء
7.94 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي  اليوم الأربعاء 25-1-2023  في بنك مصر 

 7.90 جنيه للشراء 
7.94 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك الإسكندرية 

 7.91 جنيه للشراء
7.96 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-1-2023  في البنك التجاري الدولي cib 

7.91 جنيه للشراء 
7.97 جنيه للبيع

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