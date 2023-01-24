التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة للمستثمرين وخصم 50% من غرامات المتجاوزين للبرنامج الزمني

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك الكثير من التيسيرات التي تقدم للمستثمرين، وكان آخرها إعطاء 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من القرار هو الوقوف إلى جانب المستثمر ودعمه لأنه يوفر فرص عمل ويساعد في تخفيض الأسعار، مؤكدًا أن الناس التي تخطت فترة الجدية والمقدرة بـ 3 سنوات ولم ينه المشروع فيتم منحه 6 أشهر مجانية، ومن طبقت عليه الغرامات فيتم خصم 50% منها.

الحوافز التي تقدم للمستثمرين

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك عددًا من الحوافز والدعم مقدم من قبل الدولة للمستثمرين من حيث التيسير في استخراج الرخص من يومين لخمسة أيام ولا تتخطى أسبوع وهذا إنجاز غير مسبوق.

وتابع، أن الرخصة المسبقة كانت تؤخذ من 6 أشهر لعام، تنتهي الآن في 15 يوما وملتزمون بقرار رئيس الوزراء بسرعة إنهائها، مؤكدًا أنه تم التيسير على المستثمرين من توفير المجمعات الصناعية بدلًا من شرائه أرض والبناء عليها ويتم منحه وحدات صناعية بالإيجار وتأجيل الدفع حتى يبدأ مشروعه بالعمل.

كما أشار إلى أن المبالغ التي كانت تدفع لكراسة الشروط تم تقليلها، وتم عمل خريطة استثمارية تضم 1050 قطعة استثمارية وتقدم لها 1200 مستثمر، والخريطة تضم 86 مشروعا استرشاديا لما يحتاجه السوق المصري.