الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة للمستثمرين وخصم 50% من غرامات المتجاوزين للبرنامج الزمني

المستثمرين
المستثمرين

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك الكثير من التيسيرات التي تقدم للمستثمرين، وكان آخرها إعطاء 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من القرار هو الوقوف إلى جانب المستثمر ودعمه لأنه يوفر فرص عمل ويساعد في تخفيض الأسعار، مؤكدًا أن الناس التي تخطت فترة الجدية والمقدرة بـ 3 سنوات ولم ينه المشروع فيتم منحه 6 أشهر مجانية، ومن طبقت عليه الغرامات فيتم خصم 50% منها.

الحوافز التي تقدم للمستثمرين

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك عددًا من الحوافز والدعم مقدم من قبل الدولة للمستثمرين من حيث التيسير في استخراج الرخص من يومين لخمسة أيام ولا تتخطى أسبوع وهذا إنجاز غير مسبوق.

وتابع، أن الرخصة المسبقة كانت تؤخذ من 6 أشهر لعام، تنتهي الآن في 15 يوما وملتزمون بقرار رئيس الوزراء بسرعة إنهائها، مؤكدًا أنه تم التيسير على المستثمرين من توفير المجمعات الصناعية بدلًا من شرائه أرض والبناء عليها ويتم منحه وحدات صناعية بالإيجار وتأجيل الدفع حتى يبدأ مشروعه بالعمل. 

كما أشار إلى أن المبالغ التي كانت تدفع لكراسة الشروط تم تقليلها، وتم عمل خريطة استثمارية تضم 1050 قطعة استثمارية وتقدم لها 1200 مستثمر، والخريطة تضم 86 مشروعا استرشاديا لما يحتاجه السوق المصري.

التنمية الصناعية البرنامج الزمني التيسيرات للمستثمرين المستثمر الغرامات خصم 50 الحوافز

مواد متعلقة

التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات المتجاوزة للبرنامج الزمنى

هيئة التنمية الصناعية: «مصر مهتمة بتسهيل إجراءات المصانع سريعًا»

الغضبان: بورسعيد شهدت نقلة فى التنمية الصناعية ومؤهلة لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية

مدبولى: الحكومة لن تكسب جنيهًا واحدًا من ثمن الأراضى الصناعية ويهمنا التنمية

«التنمية الصناعية»: إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

أمنى يكشف اتفاق فتاة مع آخرين لاختطافها وابتزاز والدها بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله