اتحاد الصناعات: زيارة الرئيس السيسي للهند تعزز مكانة الصادرات المصرية

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند تؤكد أهمية مكانة مصر إقليميا بالمنطقة، كما تؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر المستفيدين من هذه الزيارة، مؤكدا أن الهند أحد أكبر الأسواق في مجال البرمجيات والسوفت وير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولديها صناعة قوية في عدة مجالات منها الهواتف والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

وأضاف أن مصر سوق كبير وبوابة العبور إلى قارة أفريقيا وهذا يدعو الشركات الهندية إلى الاستثمار في مصر، وهناك زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والهند الذي تجاوز 4 مليارات دولار سنويا، مضيفا أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية تمهد الطريق أمام الشركات المصرية لدخول هذه الأسواق الواعدة .

وأشار رئيس الغرفة إلى أن وزارة الاتصالات نجحت مؤخرا في توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات الهندية خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مما سيحقق التعاون في عدة مجالات منها تصدي الخدمات والتعهيد والتدريب وبناء القدرات والبرمجيات.