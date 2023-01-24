الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء صالون «التنسيقية» الثقافي حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأ منذ قليل، الصالون الثقافي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "الدراما وصناعة المحتوى"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة، كما يناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية وعوز ذلك إلى تقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، ويتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

ويدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ويشارك في الصالون، النائب نادر مصطفى  وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنان القدير ياسر علي ماهر، والفنان عزوز عادل  الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدرما وصناعة المحتوى حوار الوطني التنسيقية العقود الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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