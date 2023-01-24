ننشر خريطة مشاركة الأردن كضيف شرف في معرض الكتاب بدورته الـ 54

تأتي المملكة الأردنية الهاشمية ضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وتحت عنوان "على اسم مصر ..نقرأ، نفكر، نبدع"، وبمشاركة 53 دولة من مختلف قارات العالم.

ونرصد خريطة فعاليات الأردن الثقافية وأهم وأبرز مؤسساتها الثقافية المشاركة، وذلك في التقرير التالي:

تتم مشاركة المملكة الأردنية عبر وزارة الثقافة، التي ستقدم بالتوازي مع جناح دور النشر والكتب والإصدارات النوعية الأردنية، عددا من الفعاليات التراثية والفلكلورية والمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية والقصصية والموسيقية التي تُعرف، على التراث والإبداع الأردني في تنوعه، فرصة للتواصل الحضاري والثقافي المشترك والحوار والارتقاء بالفعل الثقافي، بكل تجلياته.

وتأتي مشاركتها ثقافية بالتعاون مع مديرية التراث/ الديوان الملكي العامر، وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان وعدد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر، والمراكز العلمية المتخصصة ومنها مركز التوثيق الملكي، متحف الحياة البرلمانية، واتحاد الناشرين الأردنيين.

يضم جناح إصدارات ومنشورات وزارة الثقافة على إصدارات المئوية، وهي كتب تتناول وتؤرخ لمختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية والصناعية والسياسية في الأردن على امتداد مئة عام منذ تأسيس الدولة عام 1921 إلى العام 2021.

وهناك إصدارات مكتبة الأسرة، وسلسلة الفلسفة للشباب، والدوريات، ومنها مجلة أفكار التي تعد من المجلات التي تواصلت في الصدور دون انقطاع منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، ومجلة فنون الفصلية، ومجلة صوت الجيل للشباب، ومجلة وسام للأطفال والفتيان.وأيضاً منشورات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية.

كما يشتمل الجناح على سلسلة كتب الهاشميين، التي تتناول مذكرات الملوك ودواوين شعرية ودراسات تراثية، ونذكر هنا أن الملك المؤسس كان شاعرا، ويهتم بالفنون، وكان أول مجلس ثقافي في الأردن هو "مجلس الملك الفكري" والذي كان يضم نخبة مثقفي وأدباء الأردن والبلاد العربية والإسلامية ذلك الوقت، ومن هنا فإن العلاقة بين المثقف والسياسي بقيت علاقة حوار.

وهذه السلسلة فضلا عن كونها تلقي الضوء على مواقف وأحداث وقضايا وآراء، فإنها أيضا تعبر عن اهتمام الملوك الهاشميين بالكلمة والفكر والثقافة وأثرهم على الإنسان في كل مكان.