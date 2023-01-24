الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها» فى ملتقى الهناجر الثقافي.. الثلاثاء

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الثلاثاء 31 يناير الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ويتحدث في الملتقى الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة، الدكتورة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن لشئون ذوي الهمم، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية والرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، الدكتورة إيمان زكريا المشرف على المجلس القومي لذوي القدرات الخاصة، الدكتورة هادية صابر المنسق العام لمسابقة المواهب الذهبية لفنون ذوي الهمم

والملتقى من إعداد وتقديم الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، الذى يحرص على مناقشة الموضوعات والأحداث الهامة فى تاريخ الوطن، ويعيش جمهور الملتقى مع الثقافة والفنون الراقية وباقة متنوعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة أسرار الغنائية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال أصحاب الهمم مركز الهناجر للفنون

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