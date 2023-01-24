الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث محمد محمود» 26 فبراير

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهم أحمد علاء الدين عبد الرحمن في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث محمد محمود " لجلسة 26 فبراير للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمـران، و حسـام الدين فتحي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

ارهاب القضية أحداث محمد محمود سنة مع الشغل

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