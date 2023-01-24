الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بالتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

وجه ءاللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الشريف - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أية ممارسات احتكارية، بجانب التواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

ففي حي الجمرك، تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية لمراقبة الأسعار استهدفت شارع قصر رأس التين أسفرت عن غلق منشأتين وتحرير 11 محضرًا متنوعًا، و13 إنذارًا، وإعدام 15 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر بـ3 آلاف جنيه.

وفي حي غرب تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن والمنشآت بمنطقة المنشية الجديدة تم خلالها إعدام 25 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 26 محضرًا متنوعًا، وغلق 3 منشآت وتحصيل غرامات بقيمة 2000 جنيه.

وفي حي وسط تم تنفيذ حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية استهدفت شوارع (الميرغني، والخديوي، وسلامة حجازي، والشهيدة أم صابر) وشارع العمدة بالحضرة الجديدة أسفرت عن ضبط سيارة نقل بمنطقة محرم بك لحيازتها 250 كجم قمح محلي ممنوع من التداول، و100 كجم أرز مجهول المصدر، وضبط أحد المحال بمنطقة الحضرة يقوم ببيع الأرز أعلى من التسعيرة.

وفي حي المنتزه ثان تم تنفيذ حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت شوارع (الحرمين، والنبوي المهندس، والجمعية، و25 بحرية ومنطقة طوسون) وتم تحرير 19 محضرًا متنوعًا.

محافظ الإسكندرية ضبط الاسعار رؤساء الأحياء السلع للمواطنين الصحة العامة

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