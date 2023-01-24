الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة «المونديال» والمهاجم الجديد أبرز الملفات على طاولة اجتماع مجلس الأهلي

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مناقشة العديد من الملفات المختلفة سواء من الناحية الإنشائية أو الرياضية داخل القلعة الحمراء.

 وكشف مصدر بـ"الأهلي" أن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يشهد مناقشة العديد من الملفات التي  تتعلق باعتماد صفقات فريق الكرة قبل غلق باب القيد الشتوي الحالي، بالإضافة إلى تحديد مكافآت لفرق النشاط الرياضي التي حققت بطولات.

وأضاف أن المجلس الأحمر سوف يعلن علي هامش الاجتماع اعتماد التشكيل النهائي لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأيضا القائمة النهائية التي سيحددها السويسري مارسيل كولر المدير الفني بناءاً علي لوائح الفيفا في البطولة.

كولر للاعبي الأهلي: مباراة البنك تحسم القائمة النهائية لمونديال الأندية واحذروا من الاستهتار

كان عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين علي هامش المران الأخير قبل الدخول لمعسكر مغلق لمباراة البنك الاهلي  طالبهم بغلق صفحة مباراة القمة أمام الزمالك والتركيز في مواجهة البنك خاصة أنها من المواجهات الصعبة والتي تسببت نتائجه في خسارة الدوري الموسم الماضي.

وحذر كولر اللاعبين من انفراط عقد الفريق بالانشغال بأحداث القمة والسفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية والمقرر لها من يوم 1 إلي 11 فبراير المقبل.

وشدد المدير خلال حديثه مع اللاعبين على أن مباراة البنك بمثابة البروفة النهائية من أجل حسم قائمة الفريق التي ستغادر إلى المغرب، لا سيما أنها الأخيرة قبل السفر.

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في رفع درجات الاستعداد القصوي لدى اللاعبين من أجل القتال على الفوز أمام البنك الأهلي، خاصة أنها من المباريات التي تعد عقبة أمام الفريق في الدوري لا سيما رغبته في تعويض خسارته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

مجلس إدارة الأهلى محمود الخطيب السويسري مارسيل كولر المهاجم الأجنبي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

رئيس تجارية الجيزة: استمرار ضخ السلع بمعرض «أهلًا رمضان»

الفساد يضرب حكومة زيلينسكى.. استقالات تهدد مصير أوكرانيا فى الحرب

توقعات بارتفاع نسب الإشغالات بالقاهرة والأقصر وأسوان مارس المقبل

تقرير: «النصر» يخطط لإبقاء رونالدو بعد سن الـ40

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية

ضبط عصابة سيارات في الخليفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات