بعثة «المونديال» والمهاجم الجديد أبرز الملفات على طاولة اجتماع مجلس الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مناقشة العديد من الملفات المختلفة سواء من الناحية الإنشائية أو الرياضية داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بـ"الأهلي" أن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يشهد مناقشة العديد من الملفات التي تتعلق باعتماد صفقات فريق الكرة قبل غلق باب القيد الشتوي الحالي، بالإضافة إلى تحديد مكافآت لفرق النشاط الرياضي التي حققت بطولات.

وأضاف أن المجلس الأحمر سوف يعلن علي هامش الاجتماع اعتماد التشكيل النهائي لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأيضا القائمة النهائية التي سيحددها السويسري مارسيل كولر المدير الفني بناءاً علي لوائح الفيفا في البطولة.

كولر للاعبي الأهلي: مباراة البنك تحسم القائمة النهائية لمونديال الأندية واحذروا من الاستهتار

كان عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين علي هامش المران الأخير قبل الدخول لمعسكر مغلق لمباراة البنك الاهلي طالبهم بغلق صفحة مباراة القمة أمام الزمالك والتركيز في مواجهة البنك خاصة أنها من المواجهات الصعبة والتي تسببت نتائجه في خسارة الدوري الموسم الماضي.

وحذر كولر اللاعبين من انفراط عقد الفريق بالانشغال بأحداث القمة والسفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية والمقرر لها من يوم 1 إلي 11 فبراير المقبل.

وشدد المدير خلال حديثه مع اللاعبين على أن مباراة البنك بمثابة البروفة النهائية من أجل حسم قائمة الفريق التي ستغادر إلى المغرب، لا سيما أنها الأخيرة قبل السفر.

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في رفع درجات الاستعداد القصوي لدى اللاعبين من أجل القتال على الفوز أمام البنك الأهلي، خاصة أنها من المباريات التي تعد عقبة أمام الفريق في الدوري لا سيما رغبته في تعويض خسارته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.