رئيس الأسقفية يهنئ المصريين بعيد الشرطة

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة 71.



وأضاف رئيس الأساقفة: «يضحى رجال الشرطة البواسل بأرواحهم يوميًا من أجل إرساء الأمن والأمان فهم عيون مصر الساهرة ضد العدو».

وأكد رئيس الأساقفة: «ثورة الخامس والعشرين من يناير قادها شباب مصر الأوفياء للنهوض بالمجتمع المصرى من أجل مستقبل أفضل».



واختتم رئيس الأساقفة إن المصريين جميعًا يقدرون تضحيات رجال الشرطة ويقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، مصليًا أن يعيد الله تلك المناسبة على مصر بالخير والنماء.