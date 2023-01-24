الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تستدعى السفير الهولندي على خلفية تمزيق متطرف القرآن الكريم

السفير الهولندي لدى
السفير الهولندي لدى أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الهولندي لدى أنقرة، على خلفية تمزيق متطرف نسخة من القرآن الكريم.

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان لها اليوم، أنها قامت باستدعاء سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تمزيق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة نسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي.

متطرف هولندي يسيء للقرآن في هولندا

ومساء أمس الإثنين، مزق المتطرف الهولندي إدوين واجنسفيلد، زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الهولندية، بعد أيام من حرق متطرف دنماركي للقرآن في السويد.

وبث المتطرف الهولندى مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو يقوم بتمزيق وحرق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان فى لاهاى.

وقبل أيام، أحرق راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي نسخة من المصحف، ونظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا، عددًا من المظاهرات من قبل أحرق خلالها نسخًا من المصحف.

السلطات السويدية تعلق على حرق القرآن الكريم: الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة

وعلقت السلطات السويدية، مساء السبت، على حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة".

وأشار الوزير السويدي إلى أن بلاده تتمتع بحرية تعبير بعيدة المدى، متابعًا "لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، نؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".

الخارجية التركية السفير الهولندي القرآن الكريم هولندا لاهاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

ضبط سيدة تروج فيديوهات إباحية عبر «إنستجرام»

تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية

الحماية المدنية تنقذ 3 سيدات من ورطة «أسانسير عطلان» بقصر النيل

تضم 5 مصريين.. إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2023

تركيا تستدعى السفير الهولندي على خلفية تمزيق متطرف القرآن الكريم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات