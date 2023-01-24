تركيا تستدعى السفير الهولندي على خلفية تمزيق متطرف القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الهولندي لدى أنقرة، على خلفية تمزيق متطرف نسخة من القرآن الكريم.

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان لها اليوم، أنها قامت باستدعاء سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تمزيق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة نسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي.

متطرف هولندي يسيء للقرآن في هولندا

ومساء أمس الإثنين، مزق المتطرف الهولندي إدوين واجنسفيلد، زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الهولندية، بعد أيام من حرق متطرف دنماركي للقرآن في السويد.

وبث المتطرف الهولندى مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو يقوم بتمزيق وحرق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان فى لاهاى.

وقبل أيام، أحرق راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي نسخة من المصحف، ونظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا، عددًا من المظاهرات من قبل أحرق خلالها نسخًا من المصحف.

السلطات السويدية تعلق على حرق القرآن الكريم: الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة

وعلقت السلطات السويدية، مساء السبت، على حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة".

وأشار الوزير السويدي إلى أن بلاده تتمتع بحرية تعبير بعيدة المدى، متابعًا "لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، نؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".