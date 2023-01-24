بعد تحذير «الأرصاد».. كيفية تجنب الإصابة بنزلات البرد

تشهد البلاد موجة شديدة من الطقس المتقلب والبارد، الأمر الذي يجعل نزلات البرد من المشكلات المرضية التي تؤثر على الكثيرين، بما تتضمنه من أعراض تشمل سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والعطس.

ويشير الأطباء بموقع « emedicinehealth» إلى أن نزلات البرد عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تسببها الفيروسات، فقد تم التعرف على أكثر من 200 نوع مختلف من الفيروسات التي تسبب أعراض البرد.

غالبًا ما تنتقل نزلات البرد من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق، مثل المصافحة أو عن طريق استنشاق هواء شخص مصاب، وقد يسعل أو يعطس شخص مصاب بالقطرات المحتوية على الفيروس في الهواء ويستنشقها شخص آخر، حيث يمكنك تقليل خطر إصابتك بنزلة برد بإتباع بضع خطوات بسيطة.

اغسل يديك كثيرًا

يمكن أن يساعد غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل في حمايتك من الإصابة بالمرض، حيث يساعد غسل اليدين بشكل متكرر على منع انتشار العدوى، لذا استخدم الصابون العادي والماء، مع الحرص على الانتباه للمسافات بين الأصابع وتحت الأظافر، اشطفها وجففها بمنشفة نظيفة.

تجنب لمس وجهك قدر الإمكان:

يمكن للفيروسات أن تدخل جسمك من خلال المناطق المحيطة بأنفك وفمك وعينيك، فمن المهم تجنب لمس وجهك إذا تعرضت لشخص مصاب بنزلة برد، خاصة إذا لم تغسل يديك.

لا تدخن:

يتسبب تدخين منتجات التبغ في تهيج الحلق والرئتين وإتلافهما، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض البرد، والتي تشمل التهاب الحلق والسعال، حتى التدخين السلبي يمكن أن يسبب تهيجًا، فقد وجدت دراسة حديثة أيضًا أن الاستجابة المضادة للفيروسات لدى المدخنين قد تصبح مكبوتة، مما يجعلهم أقل قدرة على محاربة العدوى.

5. حافظ على الأسطح المنزلية نظيفة:

نظف جميع الأسطح المنزلية بشكل متكرر لإبقائها خالية من الجراثيم نسبيًا: حيث يمكن للفيروسات أن تعيش على الأسطح لعدة ساعات بعد أن يلمسها شخص مصاب.

انتبه إلى المناطق التي تلمسها كثيرًا واستخدم الصابون والماء أو المبيض أو المنظفات المطهرة لمسح مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والهواتف وأجهزة التحكم عن بُعد والمكاتب والألعاب وأسطح العمل ومقابض الصنابير وسحب الأدراج.