الشاعر مؤمن سمير يشارك فى معرض القاهرة للكتاب بديوانه «شوكة الراوى العليم»

يشارك الشاعر مؤمن سمير، في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر عقده في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويتزامن انطلاق المعرض بصدور ديوان الشاعر مؤمن سمير الأحدث والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع، تحت عنوان «شوكة الراوي العليم».

و"شوكة الراوي العليم" هو الديوان رقم 20 في مسيرة الشاعر مؤمن سمير، والذي أصدر منذ فترة قريبة ديوان آخر بعنوان« ذاكرة بيضاء» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يدور الديوان الجديد للشاعر مؤمن سمير “شوكة الراوي العليم”، في فلك الحكايات وألعابها باعتبارها حياة كاملة موازية وكيف تطمح النفس لاعتبارها أحيانا بديلا صالحا لاكمال الرحلة بأمان.. بداية من الحكاية الشخصية وكيفية صنعها بين الواقع والخيال ودرحة صدقها ومدي قبولها لأشكال الإبدال والإحلال والتنقيح وإعادة الصياغة الدائمة وكيف تكون الحكاية هي المجد الشخصي ولحظات النور وسط العتمة..

ويتوازي مع ذلك حكايا الأحبة والحروب والخوف والموت والأشباح وما سوى ذلك.. وكيف تدور بمعزل عن الذات لكن الذات تلجأ لتوسيع مراياها طول الوقت لتعكس التجليات والأصوات والروائح.. يقاوم الشاعر إذن بحكاياته مع إدراكه الدائم أنه يقوم فقط بالكذب الجميل والتخييل ربما ليفتح أبوابا للتواصل مع الآخرين وربما ليضاعف حجم مسرح أقداره ويعيد انتاجها ولكن علي مقاس أحلامه وتصوراته التي يشك في يقينها وثباتها الوهمي..

يذكر أن الشاعر “مؤمن سمير”، مولود في العام 1975 وله حوالي 31 إصدار متنوع بين النقد والنصوص والمسرح، من بينها: “فأس وحفرات في اللحم”، “أناشيد الغيمة المارقة”، “أصوات تحت الأظافر”، “بصيرة المتشكك”، “غذاء السمك”، “صانع المربعات”، الأصابع البيضاء للجحيم"، “إغفاءة الحطاب الأعمي”، “إضاءة خافتة وموسيقي”، “ممر عميان الحروب”، “بهجة الاحتضار”، “هواء جاف يجرح الملامح” وغيرها.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام هذا العام تحت شعار: “علي اسم مصر” ،، معا: نقرأ .. نفكر .. نبدع، وشخصية المعرض المحورية الشاعر صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني.