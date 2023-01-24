توتنهام يتغلب على فولهام فى البريميرليج وهارى كين يدخل التاريخ

تغلب توتنهام على نظيره فولهام بهدف نظيف مساء أمس الإثنين ، في ختام مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

هدف اللقاء الوحيد سجله هاري كين في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل كين تاريخ البريميرليج بعدما وصل للمباراة رقم 300 له، كما عادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين لتوتنهام برصيد 266 هدفًا.

ولعب جريفس مع توتنهام من 1961 حتى 1970، بينما ظهر كين لأول مرة مع النادي المنتمي لشمال لندن في أغسطس 2011.

ورفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بينما وقع فولهام في المركز السابع بـ 31 نقطة.

تشكيل توتنهام.. هاري كين وسون يقودان الهجوم أمام فولهام

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: روميرو، داير، دافيز

خط الوسط: إيمرسون، بنتناكور، هويبيرج، بيريسيتش

خط الهجوم: سون، كين، كولسفيسكي

رسميًا.. إيفرتون يقيل فرانك لامبارد من تدريب الفريق

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسميًا اليوم الاثنين، إقالة مدربه فرانك لامبارد من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج الفترة الماضية.

وأكد النادي في بيانه، إقالة لامبارد وتعيين الثنائي بول تيت ولايتون باينز كمديرين فنيين مؤقتين للفريق قبل الإعلان عن المدرب الجديد للفريق.

فرانك لامبارد صاحب الـ 44 عامًا قاد إيفرتون منذ يناير 2022 في 44 لقاء فاز في 12 وخسر 24 وتعادل 8.

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات، فيما تلقى الفريق 11 هزيمة.

وتولى فرانك لامبارد تدريب فريق إيفرتون خلفًا للإسباني رافاييل بينتيز، ليستمر 357 يومًا في منصبه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية مع فرهاد موشيري، المساهم الرئيسي في إيفرتون، يُخبره بإنهاء عقده.