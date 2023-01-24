الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مفكر سياسى: الأمم العظيمة ُتبنى على تضحيات رجال عظماء

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والاستيراتيجي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي والاستيراتيجي، إن الشرطة المصرية لعبت دور كبير وملحوظ في التاريخ الماضي والحاضر، حيث تصدت الشرطة المصرية للتدخلات الخارجية حتى حصلت على الاستقلال. 

 

تضحيات رجال الشرطة

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الأمم العظيمة والقوية ُتبنى على تضحيات رجال عظماء. 

 

وأضاف في حديثه، أنه بعد ثورة ٢٥ يناير كان الطريق ممهد للإرهاب ومن ثم انهيار الدولة المصرية وضياع تاريخها المعروف ولكن نتيجة تضحية أبناء الشرطة المصرية استطاعت مصر الصمود والانتصار وتطهير سيناء من لغم الإرهاب. 

 

بناء الوطن

وأوضح أن مصر لديها مشروع وطني مثل الدول الآسيوية لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية هدفها الأساسي بناء مستقبل يراعي الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.

عبد المنعم سعيد مفكر سياسي دور الشرطة المصرية سي بي سي من مصر

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