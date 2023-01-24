الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على سجل هدافى مصر أمام الدنمارك فى مونديال اليد

منتخب كرة اليد المصري
منتخب كرة اليد المصري

خسر رجال منتخب مصر أمام الدنمارك بطل العالم بنتيجة 25/30 في مباراة قمة المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

وقدم رجال مصر مباراة قوية وخاصة خلال الشوط الثاني بعد أداء  باهت نسبيًا في نصف اللقاء الأول، وأُقيمت المباراة في صالة مالمو ارينا التي تتسع لـ15 ألف متفرج، وامتلأت عن آخرها بجماهير الدنمارك، وسط حضور لبعض الجماهير المصرية التي تمكنت من حضور اللقاء.  

ونجحت الدنمارك في خطف صدارة المجموعة بعد وصولها للنقطة التاسعة لتلعب مع المجر في ربع النهائ، وقدم أكثر من لاعب في صفوف مصر مباراة جيدة أمام بطل العالم، وخاصة النجم الصاعد وأصغر لاعبي المنتخب سناً مهاب سعيد.  

وسجل مهاب ستة أهداف في مرمى نيكولاس لاندين أفضل حارس في العالم ليكون أكثر لاعبي الفراعنة تسجيلًا خلال المواجهة، جاء خلف مهاب مباشررةً كل من يحيى الدرع، ومحمد سند، بواقع 4 أهداف لكل منهما.  

وجاءت لائحة المسجلين للفراعنة أمام الدنمارك بالكامل على النحو التالي:  مهاب سعيد: 6، محمد سند: 4، يحيى الدرع: 4، علي زين: 3، حسن وليد قداح: 3، سيف الدرع: 3، محسن رمضان: 2،  وستخوض مصر مواجهة قوية للغاية أمام السويد صاحبة الأرض في ربع النهائي، مساء الأربعاء المُقبل.

وكانت مصر قد حققت انتصارات على كل من كرواتيا والمغرب وأمريكا ثم بلجيكا والبحرين في الدورين التمهيدي والرئيسي قبل أن تخسر مباراتها الأخيرة أمام الدنمارك.

وستُقام مباراة مصر والسويد في السابعة مساء الأربعاء المُقبل.

منتخب مصر مصر الدنمارك بطولة العالم لكرة اليد مهاب سعيد

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