دراسة توضح جهود الدولة نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية

نشر المرصد المصري للفكر، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجة، فى دراسة له بعنوان "حماية الفئات الأولى بالرعاية.. إرادة سياسية بسواعد مدنية"، للباحثة هالة فؤاد، مؤكدة أن ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية يظل في صدارة أولويات الدولة المصرية واهتماماتها.

وأوضحت الدراسة، أنه تم العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه جاء التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على توجه القيادة السياسية المنحازة دائما إلى الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية، وأبرزها: (كبار السن، الأطفال، ذوو الهمم، الأيتام) في ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصري.

ورصدت الدراسة جهود الدولة المصرية في المجالات المختلفة ومنها مجال الرعاية الاجتماعية: وقامت الدولة بإنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن، كذلك مجال الرعاية التنموية: تقديم مشروعات للمسنين تتمثل في المشروعات الضمانية (مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد)، ومشروعات الأسر المنتجة، وهي قروض تمنح لإقامة مشروعات، فضلا عن مشروعات المرأة الريفية، حيث تقدم قروضا للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.

كما رصدت الدراسة، جهود الدولة نحو خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية) الخدمات المالية: تتمثل في منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لديهم دخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديًا، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فيما تتمثل الخدمات العينية في استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.

وعلى جانب آخر تقوم الدولة بتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260 ألفا و217 مستفيدا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و27 ألفا و438 مسنا.

كما أوضحت الدراسة، انه الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما خاصا بالطفل المصري، لا سيما وأن الرئيس دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والقوانين أبرزها، تطبيق نبتة مصر، و مبادرة دوّي، و اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وحملة لسه نوارة، و تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، و حملة “أماني دوت كوم”، و قانون مواجهة التنمر.

ولأصحاب الهمم، رصدت الدراسة، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.