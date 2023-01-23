الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الإعدام لموظف و2 آخرين لقتلهم طفلة في مركز نقادة بقنا

اعدام
اعدام

أصدرت محكمة جنايات قنا حكما اليوم الإثنين يقضي بمعاقبة موظف وشقيقه وربة منزل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوج المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين بمركز نقادة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة.

تعود أحداث الواقعة إلي 8 مايو 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة محمد.ع، في نهر النيل بمركز نقادة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، محمد .ف، 38 عاما، موظف مفصول، ومقيم بمركز نقادة و شقيقه محمود 36 عاما، عاطل مقيم بالأقصر، و نفيسة .أ، 33 عاما ربة منزل ومقيمة بالغربى قمولا، قام الأول والثانى بتكبيل المجنى عليه بالحبال ووضع له أقراص مخدرة بالاشتراك والتنسيق مع المتهمة الثالثة لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة، وقاموا يإلقائه بمياه النيل.

 

 تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا، وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

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