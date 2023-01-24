قيادي بـ«حماة الوطن»: الرئيس السيسي نقل بوضوح حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالعيد الـ71 للشرطة المصرية حملت العديد من رسائل الطمأنينة للمستثمرين ورجال الأعمال من شأنها جذب رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو العربية.

وأضاف أن من أهم الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس السيسي هي أن المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتها التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم احتفالية كبرى بانتهاء الإرهاب في مدينة العريش يمثل رسالة للعالم تؤكد نجاح وتميز الجهود التي بذلتها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية والتي كان لها أثر كبير في كسر شوكة الإرهاب واستئصاله من جذوره ومن الناحية الأخرى عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش وما لذلك من مردود إيجابي في جميع النواحي في المرحلة القادمة.

وأكد أن الرئيس السيسي نقل بوضوح حجم التحديات الحالية وسعي الدولة المصرية الدائم إلى تخفيف تأثيراتها على المواطن، مضيفا أن الشعب كان خير سند للقيادة السياسية في عبور الدولة المصرية وتجاوزها لكل ازماتها، مطالبا المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية لتجاوز التحديات الراهنة والعبور إلى بر الأمان.