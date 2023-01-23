يحيى الدرع قبل مواجهة مصر والدنمارك: نحلم بإنجاز تاريخى

يحلم يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف في صفوف فيزبريم المجري بتحقيق الفراعنة إنجازا تاريخيا ببطولة العالم المقامة حاليا في دولتي بولندا والسويد.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الدنمارك بطل العالم في التاسعة والنصف من مساء اليوم في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم صدارة المجموعة ومواجهة المجر في ربع النهائي.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل أمام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في ربع النهائي، والذي ضمن صدارة المجموعة الثانية.

وقال الدرع في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي قبل اللقاء: نحن سعداء بما قدمناه حتى الآن في البطولة لكن لا نريد أن يتوقف مشوارنا الآن بهذا الدور".

وأضاف: "في كل بطولة نكون قريبين من تحقيق إنجاز كبير ونحقق أشياء أفضل من البطولة التي تسبقها".

وتابع: "عقليتنا تطورت وأصبح طموحنا الآن كبير عن 5 سنوات مضت وكرة اليد المصرية ومنتخب مصر أصبح الآن ضمن الأقوى في العالم، وهو ما يضعنا تحت مسئولية كبيرة للحفاظ على ما حققناه".

وأوضح: "مباراة الدنمارك الماضية في بطولة العالم بمصر كانت أسطورية والجميع يتذكر ما فعلناه جيدا في هذه المباراة وخسارتنا بالرميات الجزائية والتي كانت مؤلمة لنا ولكننا تعافينا بعد ذلك، وحققنا إنجازًا كبيرا بالوصول للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو كأول منتخب عربي وإفريقي وخسرنا الميدالية البرونزية بصعوبة لكن نحن الآن نلعب في مستوى عال".

وأتم: "منتخب مصر يمتلك أجيالاً مختلفة لكن الجميع تحت راية واحدة هي منتخب مصر وهدف تحقيق إنجاز للبلاد، وطموحنا الآن هو إنجاز كبير في بطولة العالم".