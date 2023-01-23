الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاني شنودة يكشف سبب رفضه العزف لـ أم كلثوم: «كنت هفضل عازف»

هاني شنودة
هاني شنودة

كشف الملحن هاني شنودة، سر رفضه الانضمام لفريق كوكب الشرق الموسيقي، خلال لقائه ببرنامج "الستات"، متناولًا قصة اصطياد الفنانة “نجاة” لأغانيه.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات" على شاشة "النهار"، إن العزف في فرقة “أم كلثوم” كتن سيؤثر سلبًا على شغفه الأساسي بتأليف الموسيقى، مردفا: "يعني ألعب 3 دقائق، واسكت ساعة إلا ربع؟.. أنا اهتميت بنفسي كمؤلف موسيقى، لكن ليا زميل لما راح فضل عازف، رغم أنه يجيد تأليف الموسيقى".

قصة نجاة الصغيرة

وقال شنودة: “كنت أفاجأ بنجاة، تطرق الباب وتسألني عما أعزفه، وتأخذ الأغنية، ولما تكرر الأمر مرتين شكيت، واكتشفت أنها توقف السيارة بالقرب من منزله، وتأتي متخفية لتسمع الألحان، وعندما يعجبها لحن تطرق الباب، وعلق:  ”كانت صيادة".

ولفت إلى انه ألف لنجاة 9 أغاني، خرج 3 أغاني منها للنور، هي "أنا بعشق البحر"، "بحلم معاك"، و"لون الهنا"، و6 أغاني أخرى لم تغنيها نجاة.

هاني شنودة أم كلثوم نجاة الستات كمال الطويل

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