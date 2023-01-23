الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أشعل فيها النيران

مصرع ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور

جثة
جثة

شهدت منطقة بولاق الدكرور، مقتل سيدة علي يد زوجها، بعدما أسكب عليها مادة وأشعل النيران بها، حتى لقت مصرعها.

البداية كانت بورود وبلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من مستشفي بوصول ربة منزل مصابة بحروق في أماكن متفرقة من جسدها ولقت مصرعها أثناء تلقي العلاج.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "أ.م"، وباجراء التحريات تبيين أن زوج المجنى عليها أشعل بيها النيران بسبب خلافات بينهما.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بولاق الدكرور قتل زوجها أشعل النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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