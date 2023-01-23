التعليم: تعديلات كبيرة فى مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بشأن المناهج الجديدة قائلًا: ستسعدون في النصف الثاني من العام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم.

وقال الوزير: "أنا كتربوي.. لو عايزين نعلم تفكير يبقى نبطل تكديس في المناهج، لكن الهدف تنمية الفكر".

وأعلن حجازي عن تعديلات كبيرة في المناهج الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني بدون الإضرار بالطالب أو العملية التعليمية.

من جانبه، أثار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تكدس المناهج، قائلًا: "المناهج تحتاج إلى ثورة فى المضمون"، متابعًا: كان عندنا كتاب اسمه التذوق الفني وكنا ندرس ونتعرف على لوحات يعود عهدها لعصر النهضة ودافنشى.

وعقب حجازي: "للأسف الشديد اختزلنا التعليم فى شهادة، والشهادة مش هتأهله لأي حاجة وأبسط مثال هو التعليم الفني".

وتابع وزير التعليم: "لذلك لجأنا إلى المدارس الفنية التكنولوجية بمشاركة صاحب العمل، أما طلاب المدارس الفنية العادية فغير مؤهلين لاستخدام أقل الآلات".

وأكد حجازي أن بعض الدول الكبرى في الصناعة مثل ألمانيا تطلب عمالة مصرية خريجين المدارس الفنية التكنولوجية وكذلك الكليات الفنية التكنولوجية.

كشف وزير التعليم عن إصدار قرار جديد خلال أيام خاص بالطلبة المدمجين، ينص على أن يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعيًا، بعد أن كان 50% موضوعيًا والنصف الآخر مقالي.

وقال الوزير إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه كان مقترح من مجلس الشيوخ وتمت دراسته وإدراجه فى مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم: "وفقًا لمشروع القانون ستكون هناك رخصة مزاولة مهنة للمعلمين، وبعد إصداره وتطبيقه من سيعمل وليس معه رخصة مزاولة مهنة سيكون ضد القانون ويرتكب جرمًا ويعاقب".