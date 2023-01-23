حققت حلمى.. ماذا قال مذيع «قادرون باختلاف» بعد تحليل لقاء القمة 125؟

شارك علي محمد علي، 21 عامًا، أحد المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، بطل السباحة بنادى شباب الجزيرة، كضيف ومحلل رياضي في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك بقناة «أون تايم سبورتس».

وأعرب «علي» عن سعادته الكبيرة وحماسه لظهوره عبر شاشات التليفزيون ليحلل مباراة مهمة كلقاء القمة التي وقعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي انتهت بهزيمة الأخير بـ3 أهداف للا شىء.

وقال علي، لـ"الدستور": "هذا فضل من الله عليّا ظهوري كمحلل رياضي في قناة كبيرة كقناة أون تايم سبورت، بعد حديثي أمام الرئيس السيسي في احتفالية (قادرون باختلاف)".

وأضاف: "حققت حلمي بظهوري كمحلل رياضي، وحقيقي مبسوط أوي لأن ده حلمي وشغفي منذ صغري، وأتمني أستمر وأظهر في عدد من المباريات المهمة، خاصة أن الناس كانت مبسوطة بيّا عند ظهوري على الشاشة، واستقبلت ردود أفعال جيدة على الحلقة".

مباراة الأهلى والزمالك

وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 125 بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز، ليوسّع المارد الأحمر الفارق مع الملكي إلى 8 نقاط متصدرًا بها قمة جدول ترتيب الدوري.

وواصل الأهلي تفوقه في مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري أمام الزمالك على مدار المواسم الماضية، ولم ينجح الأبيض في تحقيق الانتصار على الأهلي في قمة الدور الأول للدوري الممتاز منذ موسم 2003-2004.

وقبل 19 عامًا مضت كان الفوز الأخير للزمالك على حساب الأهلي في قمة الدور الأول للدوري، وبالتحديد في 21 نوفمبر 2003، حينما نجح جمال حمزة في تسجيل هدف الفوز للملكي.