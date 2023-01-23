الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد نور يستعد لطرح أغنية حبيتك: هذه تفاصيل الديو الجديد

محمد نور
محمد نور

يستعد المطرب الشاب محمد نورلطرح أغنيته الجديدة “حبيتك” على جميع منصات يوتيوب وأنغامي.

وكتب نور عبر حسابه بموقع انستجرام :"أغنية انا حبيتك بكرة الساعة ٥ مساء ان شاء الله مع الصوت الجديد المميز جداً نورهان درویش تم اختياره من اصوات كتيره كلها حلوه بالتعاون مع الشركه المنتجه كيوب ميوزيك محمد علام فعلا جاتلتا اصوات كتيره مميزه وان شاء الله هنكرر التجربه تاني والاغنيه هتكون موجوده بردو بصوتي علي التيك توك YouTube من غير الدويتو عشان لو حد عاوز يجرب ويبعتلنا وان شاء الله ننزل كل حاجه مبروووووك نورهان صوت جميل يستاهل الدعم".

وتابع "ان شاء الله ليها اغنيه سينجل مع الشركه من الحاني وشكرا الاستاذه نور عابد علي الدعم الكبير للاغنيه وهيكون في نسخه هاديه من الاغنيه الاسبوع الجاي كل الشكر لصديقي الموزع اسلام ساسو علي اختيار الاصوات والمجهود ".

اغنية سينجل أغنيته اسلام ساسو أسو الشركة المنتجة الشكر الص

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