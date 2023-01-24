الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير كوبري مشاة دمنهور

كوبري مشاة
كوبري مشاة

إنجازات كثيرة سعت إليها الدولة كان آخرها تطوير كوبري مشاة دمنهور لتسهيل حركة مرور المواطنين ومنع الزحام وتفكيك أي تكدسات.

رصف وتطوير منطقة داير

وكلف رصف وتطوير منطقة داير الموقف بدمنهور الدولة المصرية نحو 17 مليون و340 ألف جنيه، باطوال 3 كم وبإجمالى مسطح 36 ألف متر حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومتفرعاتها ومراجعة صفايات الأمطار والإنارة ومن المقرر إنهاء أعمال الرصف.

احلال وتحديد كوبري مشاة دمنهور

وقامت المحافظة بتطوير الكباري وعمل أعمال إحلال وتجديد كوبري المشاة دمنهور والذي يقع فوق محطة سكة حديد دمنهور، وذلك بناء على قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات خلال زيارته لتفقد أعمال تطوير محطة قطار دمنهور، برفع كفاءته ووضع خطة زمنية للانتهاء من الأعمال بأقصى سرعة بتكلفة وصلت ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومتفرعاتها ومراجعة صفايات الأمطارئ وذلك بتوجيهات الرئيس السيسى الذي يوجه دومًا بضرورة الاهتمام بمنظومة الطرق والكباري، لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الدولة جهودها فى قطاع الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطنى تلك القرى، موجهاً بالمتابعة والالتزام بالاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد.

دمنهور كوبري مشاة تطوير رفع كفاءة وتطوير تطوير الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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بتكلفة 20 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير كوبري مشاة دمنهور

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