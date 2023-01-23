المشدد والغرامة لعامل للاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن اتجار المتهم فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة القسم.

باتخاذ الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من طرب الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.