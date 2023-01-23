تباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و«السوقى» يخسر 1.7 مليار جنيه

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام تعاملات اليوم الإثنين– ثانى تعاملات الأسبوع، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعها بدعم من استمرار عمليات الشراء للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، فيما حولت المؤشرات الثانوية دفتها نحو الهبوط الواضح خلال النصف الثاني من التعاملات، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل المتعاملين المصريين الأفراد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و55.2 مليار جنيه، مقابل تريليون و56.9 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأحد– أولى تعاملات الأسبوع.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية معاملات اليوم الإثنين، على صعود بلغت نسبته 4. 0%، بما يعادل 64.64 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 16183.49 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.01%، بما يعادل 30.74 نقطة، ليختتم التعاملات عند مستوى 2983.64 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى هبط بنسبة بلغت 8. 0%، بما يعادل 35.73 نقطة، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 4454.06 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى 2.43 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 752.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 76.7 ألف صفقة بيع وشراء.