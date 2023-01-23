الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سفينة الأمل» تغادر بورسعيد متجهة إلى ميناء العقبة

السفينه
السفينه

أعلن المكتب الإعلامي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مغادرة السفينة "لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة في العالم، فجر اليوم متجهة إلى ميناء العقبة في الأردن بعد ما استقرت قرابة الـ 20 يوماً بميناء بورسعيد السياحي، وسط استقبال حافل واهتمام بالغ من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وقد وصل عدد زائري سفينة  لوجوس هوب إلى أكثر من 100 ألف زائر ، بخلاف الأطفال وكبار السن وذوى القدرات الخاصة لزيارة المعرض القائم على متنها حيث توافدت أعداداً كبيرة من مواطني بورسعيد إضافة إلى الرحلات الخارجية من مختلف أنحاء الجمهورية.

وعبر المدير العام لمؤسسة LOGOS HOPE إدوارد ديفيد عن مدى سعادته بوجوده في مصر وخاصة محافظة بورسعيد، لما تلقاه من دعم كافة السلطات المصرية طوال فترة تواجد السفينة، مشيراً إلى أن السفينة تحمل رسالة سلام إلي العالم أجمع، وتكرس مؤسسة لوجوس هوب كل مجهوداتها في مشاركة المعرفة والأمل مع الشعوب في جميع أنحاء العالم، كما أعلن عن استعدادات مؤسسة إيه بي جي الألمانية المالكة لسفينة لوجوس هوب، لتسلم سفينتها الثانية بنفس مواصفات الأولي، ولتكون جاهزة للإبحار خلال الفترة المقبلة.

استعداد استقبال حافل الأطفال وكبار السن اقتصادية السلطات المصرية

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وائل لطفي

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