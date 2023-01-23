الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

 تعود أحداث القضية  عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

 

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد سوهاج الجديدة الحشيش المخدر

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