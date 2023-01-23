الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «كانوا عايزين يكسروا الشرطة عشان يضيعوا البلد»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "كانت هناك محاولة كبيرة اتعملت على مصر ولكنها طول عمرها ولادة للأبطال والرجال".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة له باحتفالية عيد الشرطة الـ71 في أكاديمية الشرطة، "كان آخر محاولة لهدم البلد من 10 سنين، أو أكثر وكان الهدم هدفه واحد، إن جناح الشرطة ميبقاش موجود عشان البلد تكون سهلة وياخدوها، نكسر الشرطة عشان ناخد البلد أو نضيعها".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة. 

ووجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كلمة شكر وتقدير للرئيس السيسي، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023. 

وجاء في الكلمة: "إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطني وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطنى بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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