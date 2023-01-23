اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصرشعبان، إنه سيتم البدء فى عملية تقدير وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية، موجها بضرورة مراعاة نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مرعاة الدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة فى المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.



جاء ذلك خلال الاجتماع مع واضعى امتحان اللغة العربية، مؤكدا أن التصحيح أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهى أمانة ومسئولية وأوصى بسرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتيجة ولا يجوز إعفاء أي مصحح من التصحيح إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون.



وأكد وكيل وزارة الدقهلية، أن اجمالى مقدرى الدرجات٢٦٤٢ معلما ومعلمة فى الإعدادية وإجمالى مقدرى الدرجات فى الإعدادية المهنية ٥٨ معلما ومعلمة.

وكان قد تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان، الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة بالاتصال مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، متابعا خطوط توزيع الأسئلة للاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة لمقار اللجان في الوقت المحدد لبداية اللجنة، حيث تم تسليمها لمندوبي الإدارات فجر اليوم.