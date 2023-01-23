الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقالة حكومة الكويت بعد خلافات مع مجلس الأمة

أمير الكويت
أمير الكويت

قدمت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في الكويت، بعد انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، فإن الحكومة قدمت استقالتها إلى أمير الكويت على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفض الحكومة تقديم أي تعهدات لمجلس الأمة بشأن عدة قوانين شعبوية ستُحمل الدولة ميزانيات إضافية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان.

txt

مفيد شهاب لـ«القاهرة الإخبارية»: بيان القمة العربية لتحرير الكويت كان مصريًا سعوديًا سوريًا

txt

وزير المجالس النيابية الأسبق: مصر دعت إلى عقد قمة طارئة عقب دخول العراق الكويت

 

حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائل اعلام كويتية أمير الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

ضبط 3.74 طن زيت دون مستندات فى مخزن غير مرخص بالجيزة

وزير المالية: إطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة

بـ18 قطعة أثرية.. «السياحة» تشارك فى بينالى الفنون الإسلامية بالسعودية

الرئيس السيسى يشهد بدء احتفالية عيد الشرطة الـ71 بعزف السلام الوطنى

اعتبارا من دفعة 2015.. حيثيات رفض دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

ضبط 79 قضية بنطاق الشرقية ودمياط بمضبوطات 150,043 طن أرز شعير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية