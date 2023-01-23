استقالة حكومة الكويت بعد خلافات مع مجلس الأمة

قدمت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في الكويت، بعد انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، فإن الحكومة قدمت استقالتها إلى أمير الكويت على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفض الحكومة تقديم أي تعهدات لمجلس الأمة بشأن عدة قوانين شعبوية ستُحمل الدولة ميزانيات إضافية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان.