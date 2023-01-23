الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: مجهولون يلقون قنبلة على مبنى قناة LBC ببيروت

مبنى قناة LBC ببيروت
مبنى قناة LBC ببيروت

أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال المالكة لقناة "إل بي سي" إقدام مجهولين  على إلقاء قنبلة باتجاه مبنى المؤسسة بالعاصمة بيروت مما أدى إلى خسائر مادية وتضرر سيارات في محيط مبنى القناة.

 

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالا برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر ..مطمئنا بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى المحطة.


وحضرت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى المكان وباشروا بالتحقيقات، وأفادت المعلومات الأولوية بأن هذا الاعتداء جاء تزامنًا مع مقطع تمثيلي اعتبر "استهزاء" بإحدى الطوائف الدينية في لبنان.


وأكد ميقاتي أن التحقيقات الأمنية ستتكثف لجلاء ملابسات الحادث، معتبرا أن حرية الإعلام المسؤول ستبقى مصانة ولن يرهبها اعتداء.


كما اطمأن ميقاتي من الضاهر على سلامة العاملين في المحطة بعد القاء القنبلة التي تسببت في أضرار مادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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