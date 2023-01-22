في عيد الشرطة.. منظومة مرورية إليكترونية تسهيلاً على المواطنين

قبل أيام من الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 حرصت وزارة الداخلية على إدخال العديد من الأنظمة الحديثة لتطوير الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجي للدول وتم تزويد الوحدات والإدارة بالمعدات والأجهزة الإلكترونية والكاميرات ذات التقنية العالية في المراقبة ورصد المعوقات المرورية على الطرق.

وحرصت الداخلية على استخدام أساليب حديثة في تطوير الوحدات من خلال الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات الخاصة بالسيارات بعدد كبير من الوحدات في القاهرة والجيزة وسيتم تعميمها على باقى الواحدات بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية والتي تحافظ على الملفات من التلف أو نشوب الحرائق أو فقدان الملفات ووضعها على هارد ديسك يشمل جميع بيانات السيارات

كما أن هناك منظومة رادارات تم تركيبها أعلى المحاور والرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم للعمل على مراقبة الطرق ومنع وقوع الحوادث الناتجة عن السرعات الجنونية عبر المحاور، حيث تقوم تلك الرادارات بالتقاط مخالفى السرعات و تصويرهم وارسال البيانات الى نيابة المرور لاتخاذ اللازم ضدهم وتغريمهم ماديا لمنع تكرار تلك المخالفة بهدف الحد من وقوع الحوادث، فضلا عن تنفيذ مشروع RFID ويشمل التعرف على بيانات السيارة إلكترونيا واستخدام كاميرات مراقبة تتعرف آليا على جميع المعلومات اللازمة عن المركبات في حالة كسر حواجز السرعات المقررة أو المطلوبة أمنيا أو المبلغ بسرقتها أو لتحديد هوية الأشخاص، ويتم التقاط المخالفات إلكترونيا وإرسالها الى نيابة المرور مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتخصيص غرفة للأرشفة لكافة ملفات السيارات لسرعة التوصل إلى بياناتها.

كما تم عمل بوابات إلكترونية خاصة بالسيارات لتسهيل إجراءات التراخيص، واستخدام ماكينات التكويد والتشفير وتزويد الضباط بأجهزة بى دى ايه التي تساعد في ضبط السيارات المسروقة ورصدها في الأكمنة المتواجدة على الطرق، بالإضافة الى التعرف على بيانات السيارات كاملة عن طريق وضعها على الملصق الإلكترونى وأذاعه كتاب دورى بالمواصفات الفنية، والاحتياجات المطلوبة للتصوير لسرعة استخراج المستندات الخاصة بالمركبات والسائقين.

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