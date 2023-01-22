مدير دار ريشة: دورة معرض القاهرة ستكون نقطة تحول فى تاريخ الكتاب الورقى

قال حسين عثمان، مدير دار ريشة للنشر والتوزيع، إن الناشرين يعيشون فترة صعبة الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه في أوقات الأزمات يعيد الإنسان أولوياته، والكتاب قد يأتي في مرتبة متأخرة في أولويات كثير من الناس.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن دورة معرض القاهرة للكتاب، والتي تنطلق في 24 يناير الجاري ستكون نقطة تحول في تاريخ الكتاب الورقي.

وأشار حسين عثمان إلى أن دار ريشة انطلقت قبل 3 سنوات، وقت الكورونا، وهذا الوقت كان صعبًا على أي شخص أن يغامر بالدخول في استثمار ما، ولكن الدار رغم الظروف نجحت في إنتاج 45 كتابا منهم 25 في سنة 2022.

وأكد أن دار ريشة منذ انطلاقها وهي تعمل وفق خطة، تتغير حسب الظروف الراهنة، متابعًا: "كنا ننشر الكتاب الورقي وننتظر 3 أشهر ونطلق النسخة الإلكترونية، أما الآن غيرنا استراتيجيتنا وأصبحنا نطلق النسخة الإلكترونية أولًا قبل الورقية، لأننا نسعى لخدمة القارئ أولا قبل كل شيء".