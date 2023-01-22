الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد، في قصر بغداد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بحضور المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عباس كاظم عبيد، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق والأمم المتحدة عبر بعثتها ووكالاتها العاملة في العراق بمختلف اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبما يعُزز تحقيق الأهداف الموضوعة".

وبحسب البيان، أكد أن الوقت الطويل الذي استغرقته فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة كانت لها نتائج إيجابية من خلال تشكيل حكومة تمثل العراقيين، وتحدث الرئيس عن نتائج زيارته إلى القمة العربية في الجزائر وإلى قمة المناخ في شرم الشيخ، حيث لمس لدى الجميع دعمهم ورغبتهم في أن يلعب العراق دوره المتميز الذي سيساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة. 

الاستقرار الأمني والاقتصادي 

وفي هذا السياق، تحدث ايضا عن الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه مدن العراق، مشيراً إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لإزالة المظاهر العسكرية من داخل المدن، مشيداً بالاستقرار الأمني والتطور الذي اطلع عليه عند زيارته إلى محافظتي البصرة والموصل.

وأشار إلى السعي الحثيث من قبل الأطراف السياسية لإقرار الموازنة والإسراع بتحقيق البرنامج الحكومي في تطوير القطاع الصحي والإسكان، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية لمدن العراق.

وتطرق في حديثه إلى النازحين، مشيراً إلى أوضاعهم السيئة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لغرض إعادتهم إلى مناطق سكناهم بعد توفير الظروف الملائمة وطي هذا الملف بشكل نهائي.

تحديات بيئية 

وعن التحديات البيئية التي يواجهها العراق كغيره من دول العالم، أكّد رئيس الجمهورية أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها تقليل عوامل التلوث البيئي في البلد. 

وفي السياق نفسه، مشددا على ضرورة إنجاز مشاريعاً استراتيجية من شأنها تعالج موضوع ملف المياه والوصول إلى اتفاقات مع دول المنبع للحصول على حصة عادلة من المياه. 

وبخصوص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكد تحسنها المستمر ورغبة الجميع بالوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفق القانون والدستور وتضمن حقوق جميع العراقيين.

من جانبها، جددت روزماري دي كارلو دعم الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد ويحقق طموحات العراقيين، والعمل المشترك في حسم ملف النازحين والقضايا الإنسانية الأخرى.

وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة الأممية بالعراق لغرض مساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ، واستعدادها التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشحة المياه، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة سيستحدث منصب مستشار للتغير والأمن المناخي في العراق.

الرئيس العراقي العراق تعزيز التعاون الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة

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