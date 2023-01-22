الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

«الصحة»: إضافة تحاليل جديدة على الفحص الطبي للمقبلين على الزواج قريبًا

الزواج
الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا في مصر، قائلا إن الوضع مستقر ولا يوجد أي ارتفاع في معدلات الإصابة، ويوجد انخفاض بنسب دخول العناية المركزة والوفيات.

ارتفاع بأعداد الإصابة بالفيروسات التنفسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال الفترة الحالية يوجد ارتفاع عام بالإصابة بالفيروسات التنفسية والإنفلونزا والفيروس المخلوي وأقلهم فيروس كورونا.

وعن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، قال عبدالغفار إن الفحص موجود وإلزامي ويطبق منذ فترة طويلة مثل البطاقة الشخصية للعروسين، مؤكدًا أن ما ليس إلزاميًا أن تكون نتيجة التحاليل سلبية، ووقتها يكون القرار للعروسين.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إضافة بعض التحاليل للزوجين، ومنها نقص المناعة، وفيروس سي وبي، والانيميا، وعدم توافق فصيلة الأم مع الجنين وسيتم تطبيقها في أكثر من 300 مركز طبي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن نتيجة الكشف الطبي غير ملزمة للعروسين.

الصحة إضافة الفحص الطبي نتيجة التحاليل للزوجين الزواج

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